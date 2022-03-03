7 maddeyle yeni 'normalleşme' kuralları

Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil.
Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.
Okullarda iki COVID-19 vakası çıkması halinde sınıfların kapatılması şeklindeki uygulama kaldırıldı. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecek.
Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro ve sinemada maske kullanımına devam edilecek.