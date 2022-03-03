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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Mart 2022 Perşembe 10:13

7 maddeyle yeni 'normalleşme' kuralları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı`nda alınan kararları açıkladı. İşte salgınla mücadelede dikkate alınması gereken o kararlar...

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