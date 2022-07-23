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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:46

7 dakikadan az sürede havalanıp hedefe odaklanıyor! Akıncı Filo'nun 'çelik kanatları'

Hızlı ve çevik olmaları dolayısıyla 'Akıncı' olarak anılan Adana İncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında konuşlu 152'nci Jet Filo Komutanlığı, 24 saat tuttukları alarm reaksiyon nöbetlerinde olası bir tehdide karşı F-16 savaş uçağıyla 7 dakikadan az sürede havalanıp hedefe odaklanıyor.

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