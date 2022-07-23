7 dakikadan az sürede havalanıp hedefe odaklanıyor! Akıncı Filo'nun 'çelik kanatları'

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Türk Hava Kuvvetlerinin, hava ve sınır güvenliği, ulusal çıkarların korunması ve terörizmle mücadele çalışmalarında en önemli görevlerden birini 152'nci Jet Filo üstleniyor.

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10'uncu Tanker Üs Komutanlığında bulunan filo, gecenin zifiri karanlığında dahi hızlı ve çevik olmaları dolayısıyla, düşman topraklarına düzenledikleri ani baskınlarla bilinen "Akıncılara" benzetildiği için "Akıncı Filo" çağrı koduyla anılıyor.

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F-16 savaş uçaklarını kullanan filo, icra ettiği "Av-önleme" ve "Av-bombardıman" çoklu görevleriyle sınırların güvende kalmasını sağlıyor.

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Görevlere büyük bir dikkatle hazırlanan "Akıncı Filo" pilotları, operasyonun ve sahasının en ince ayrıntısına kadar incelendiği toplantılara katılıyor. Toplantıların ardından teçhizatlarını kuşanan pilotlar, vatan müdafaası için "çelik kanatlı" yol arkadaşlarıyla zorlu görevlere uçuyor.

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24 saat alarm reaksiyon nöbetindeler

"Akıncı Filo", çoklu görevlerinin yanı sıra 24 saat boyunca alarm reaksiyon nöbeti de tutuyor.

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Bu alanda yüksek eğitim alan pilotlar, nöbetleri sırasında bir talimat geldiğinde veya tehdit algılandığında çağrı adlarına yakışır şekilde 7 dakikadan az sürede havalanıp tehdit oluşturan unsuru kontrol ediyor, gerektiğinde de etkisiz hale getiriyor.

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Dünyanın havada yakıt ikmali yapabilen sayılı güçlerinden 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığının da 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında konuşlu olması, 152'nci Filo'nun gücüne güç katıyor.

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101'inci filonun tanker uçakları, "Akıncı" pilotlarının kullandığı F-16'lara havada yakıt ikmali yaparak operasyon menzillerinin ve sürelerinin artırılmasını sağlıyor.

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"Akıncı Filo, bölgesinde en etkili kuvvet çarpanı"

"Akıncı Filo"da görevli yüzbaşı, AA muhabirine, çağın en modern mühimmatlarıyla donatılan 152'nci Jet Filo Komutanlığının, tarihi şan ve şeref dolu "Akıncı" adının sorumluluğuyla hareket ettiğini belirtti.

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Sınırların taciz edilmesine asla fırsat vermediklerini ifade eden yüzbaşı, "Akıncılar, icra ettiği NATO ve milli alarm reaksiyon görevleriyle, ülke sınırlarını taciz etme potansiyeli olan her türlü hava aracını gerekirse angaje olarak en kısa sürede bertaraf edebilmektedir. Alarm reaksiyon görevlerinde, reaksiyon süreleri 7 dakikayı geçmeyen Akıncı Filo, bu konuda bölgesinde en etkili kuvvet çarpanıdır." diye konuştu.

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Yüzbaşı, alarm reaksiyon nöbetlerinin yüksek eğitim gerektirdiğini vurgulayarak, "Normalde ikaz geldiğinde yerden kalkışınızın 15 dakikada tamamlanması beklenir ancak Akıncı Filo, yaptığı eğitimlerle bu süreyi yaklaşık 7 dakikada tamamlayıp, kalkış yaparak tehdidi önlemektedir." ifadelerini kullandı.

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Tüm görevlere büyük bir dikkat ve özenle hazırlandıklarını belirten yüzbaşı, şöyle konuştu:

"Çağımızın en modern uçak ve mühimmatlarıyla donatılmış Akıncıları olan 152'nci Jet Filo Komutanlığı, tarihi şan ve şerefle dolu Akıncı adını yüreklerinde hissettikleri büyük sorumlulukla, terörle mücadele harekatlarını ve vatan menfaatlerinin korunması amacıyla verilecek tüm görevleri büyük bir özveri ve titizlikle yerine getirmektedirler."

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Uçaklar görev öncesi detaylı şekilde kontrol ediliyor

Pilotların kullanacağı F-16'ların görevlere hazırlanması da büyük bir dikkat ve çaba gerektiriyor.

10'uncu Tanker Üs Komutanlığı bünyesindeki Uçak Sistemleri Komutanlığının uzman bakım personellerince, her gün ve operasyonlar öncesinde uçaklar en ince ayrıntısına kadar kontrol ediliyor.

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Komutanlıkta görevli üsteğmen, F-16, tanker uçakları ve Cougar tipi helikopterlerin bakımlarını yaptıklarını belirterek, "Uçaklarımızda günlük bakım faaliyetleri olarak uçuş öncesi, arası ve sonu bakımları icra edilmektedir. Her bir uçuş öncesi, pilotlarımızla yaptığımız motor çalıştırma kontrollerinde de uçaklarımızın elektronik, mekanik, motor, yakıt ve havalandırma sistemleri başta olmak üzere tüm detayları incelenerek uçuşa emniyetli hale getirilmektedir." dedi.

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Pistlere adeta "toz kondurmuyorlar"

Türkiye'nin hava operasyonları için kritik önem taşıyan İncirlik'teki üssün pisti ve taksi yollarında, yabancı madde hasarlarına karşı sıkı tedbirler uygulanıyor. Meydan Harekat Tabur Komutanlığının uzman personeli, pistlerde ve taksi yollarında her gün yapılan kontrollerde kalem, çakmak, pil, plastik, karton, izmarit, düğme ve taş gibi maddeleri topluyor.

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Piste ve taksi yollarına adeta "toz kondurmayan" personel, yer kontrolünün yanı sıra uçuş sahasına çıkan şifreli kapılarda da bu tür maddelere karşı geniş güvenlik önlemleri alıyor.

Pistlere çıkacak araçlar, kapılardan geçmeden özel olarak tasarlanan ve lastiklerin temizlenmesini sağlayan bölümde duruyor. Araçtan inen personel de taşıtların lastiklerinde herhangi bir madde olup olmadığını titizlikle inceliyor.

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Uçakların hareket ettiği her nokta, uzman ekiplerin yanı sıra güvenlik kameraları ve Hava Trafik Kontrol Kulesince anbean izleniyor.