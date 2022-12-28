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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 10:37

61 kişi gözaltına alındı! Mardin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 750 polisin katılımıyla sabah saatlerinde 'Kökünü kurutma operasyonu' düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 61 şüpheliden birçoğu gözaltına alınırken, operasyonun sürdüğü bildirildi.

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