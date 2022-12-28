61 kişi gözaltına alındı! Mardin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 aylık teknik ve fiziki takip sonrası uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde 750 personelin katılımıyla sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

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Dron ve narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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Operasyonun sürdüğü belirtildi.

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Mardin Valiliği'nden, operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

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"Uyuşturucu ticareti yapmak suretiyle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarıyla etkin mücadele edilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başlatılmıştır.

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Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde bulunan toplam 61 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 750 personel, 2 hava aracı ve 9 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile 61 adreste saat 06.30'da eş zamanlı operasyon başlatıldı."

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4 ayda 94 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında yürütülen çalışmalarda yaklaşık 4 ayda 94 şüpheli gözaltına alındı.

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159 kilogram esrar, 154 gram eroin, 103 uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda, sentetik uyuşturucu, toz esrar, kokain ve hint keneviri ele geçirildi.

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9 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 61 adreste aramalar sürüyor.