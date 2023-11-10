50 ili yakından ilgilendiriyor! 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizildi

Heyelan nedeni ile bir bölümü trafiğe kapanan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda başlayan onarım çalışmaları ise devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilk etapta 60 metre uzunluğunda ve 12 metre ayak yüksekliğinde köprü yapılması planlanan alanda, köprü ayağının geleceği zemin yumuşak olduğundan dolayı bu mesafe uzatıldı. Köprü ayağının toplamda 35 metre yüksekliğe ulaştığı alanda ulaşım, 60 metre uzunluğunda 2 açıklıklı köprü ile sağlanacak.

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"Yolun hızlı bir şekilde ulaşıma açılmasını istiyoruz"





Mesudiye ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi'nin Muhtarı Muzaffer Demircan, heyelan nedeniyle çöken yolun aktif olarak kullanıldığını söyledi. İnsanların bu yolun yapılmasını beklediklerini kaydeden Demircan, "Hava şartları kötüleştiğinde buranın yerine kullandığımız alternatif güzergah elverişli olmayacak. Bu yolun çok bağlantısı da var. O nedenle hızlı bir şekilde ulaşıma açılması bizler için de iyi olacak" diye konuştu.