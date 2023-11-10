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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 11:05

50 ili yakından ilgilendiriyor! 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizildi

Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren, Karadeniz'in kapılarını İç Anadolu ve Akdeniz'e açan, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabında 8 Temmuz tarihinde başlayan ve 3 gün etkili olan sağanak nedeniyle 2 farklı noktada heyelan meydana gelmişti. Ordu'da meydana gelen heyelanlar nedeniyle 50 ili dolaylı olarak ilgilendiren ve ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz yolu için geri sayım başladı. Köprü yapımı için başlayan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

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