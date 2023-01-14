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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 13:40

5 sığınakta EYP düzeneği ve uyuşturucu ele geçirildi! Operasyona 840 personel katıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

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