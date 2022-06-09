  • $17,2286
  • 18,5319
  • 1024.46
  • 2532.42

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Haziran 2022 Perşembe 15:59

5. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da başladı! İşte festivalden ilk kareler

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile çok sayıda İstanbullu katıldı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.