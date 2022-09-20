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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 15:26

4 bin 500 yıllık ağrı kesici! Eskişehir'deki kazılarda bulundu

Eskişehir'de, milattan önce 3 binli yıllara dayanan Anadolu'nun ilk şehir yapılanmasının gün yüzüne çıkarıldığı Küllüoba Höyüğü'ndeki kazılarda, 4 bin 500 yıl önceye ait içinde ağrı kesici ilaç saklandığı belirlenen kaplar bulundu. Uzmanlar, çeşitli ağrı kesicilerin yapılmasında ve içilmesinde kullanıldığını gösteren verilere ulaştıklarını söyledi.

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