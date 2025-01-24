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Eklenme tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 16:58 |

23 şüpheli tutuklandı! İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.

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