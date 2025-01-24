23 şüpheli tutuklandı! İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon

Kentin huzurunu tehdit eden suç gruplarına ve motosikletli suç örgütlerine yönelik mücadelelerinin aralıksız devam edeceğine işaret eden Yıldız, "Vatandaşlarımızın canına ve malına kasteden, huzur ve güvenliğimizi tehdit eden her türlü şer odağına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Suç örgütleri ve şehir eşkıyalarına buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; mutlaka devletimizin kadife eldiven içindeki çelik yumruğu ile karşılaşacaklardır." ifadelerini kullandı.