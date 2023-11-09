2-3 kıtalık kısa 10 Kasım şiirleri! Saygıyla anıyoruz

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ATATÜRK

Türk'ü ölümden O'dur kurtaran O'dur yeniden Türklüğü kuran Bu memleketi Cumhuriyeti Atatürk etti Bize armağan

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ONSUZ

Ah işte duyuyorum mesut günler içinden Sana "Sevimli yüzün asla solmasın" diyen Bütün adınla dolu sevinç şarkıları... – Sen öldüğün için mi şimdi bayraklar yarı! Ah işte görüyorum seni gördüğüm günü Altından, alkışlarla geçiyorsun bir tak'ın O gün bana gelmiştin babamdan daha yakın. Meğer duyacakmışım bir sabah öldüğünü... Meğer görecekmişim bir sabah gidişini İstanbul'un önünden son defa geçişini... Bizler seninle nasıl, ah nasıl beraberdik Bizler ki az sıkılsak "O başımızda" derdik Nasıl yok bileceğiz, O güzel güneş yüzü Ana, baba değil bu, bizler Ata öksüzü... Tatmadık, bilmiyoruz bu bambaşka yarayı Öğret bize yarabbi, ah O'nsuz yaşamayı... Ziya Osman Saba

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BİR RESİMDE ATATÜRK

İzmir' e girişini Atatürk' ün Bir kahve duvarındaki resimde gördüm Bir ılık güz öğlesinde Şanlı haki urbası üzerinde Koymuştu kılıcını içine kınının Yürüyordu arasına sevgili halkının Ayağında Anadolu' dan getirdiği toz Bir inanç gözlerinde tükenmez Alabildiğine insan kalabalığı ardı Bir aydınlık geleceğe bakıyordu Işıktı sevinçti türküydü Görseydiniz o resimde Atatürk' ü Sabahattin Kudret Aksal

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SAAT 9'U 5 GEÇE

Saat 9'u 5 geçe Atam dolma bahçede Gözlerini kapamış Bütün dünya ağlamış Doktor doktor kalksana Lambaları yaksana Atam elden gidiyor Çaresine baksana Uzun uzun kavaklar Dökülüyor yapraklar Ben Atama doymadım Doysun kara topraklar

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10 KASIM

Ben hiç 10Kasım'a "Günaydın demem ki" Ben sensiz 23 Nisan'a Hoş geldin diyemem ki Seni özlesek bile Elden ne gelir ki Bir daha senin gibi Gelecek mi ne belli Bak 10 Kasım yine geldi Gözlerde yaşlar tükendi Aradan 78 yıl geçse bile Senin hatıran hiç bitmedi Sabahlar her zaman güzeldir Seni hatırlatmadıkça Günaydın denir ama 10 Kasım olmayınca

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ATATÜRK'Ü YİTİRMEDİK

Yıllar Üst üste katlandıkça Acımasız uzadıkça Çelik mavisi gözlerinde Her geçen gün Işığını çoğalttıkça Güzel vatanımızı Kurtardığın anıldıkça Seni yitirmedik ki Dün olduğu gibi Bugün de aramızdasın her an Buna inan Ata'm Yüzyıllar da geçse aradan Sen her zaman anılan Kutsal bir kahramansın.

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10 KASIM

Atam seni çok seviyoruz! Türk ordusu ile savaştın. Atam! seni saygı ile anıyoruz. Türk cumhuriyetini kurdun. Ülkemizi korudun. Ruhun hep cennette olsun. Keşke seni görebilseydim,

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ATATÜRK'ÜM SEN YOKKEN

Bir Cumhuriyet günü Kalbimizde anılıyorsun Belki o zaman uyuyorsundur Atatürk'üm sen yokken Duydun mu sesimizi Atatürk'üm derken Yankılandı her taraf Atatürk'üm sen yokken Bir cevap ver ne olur Aklım hayalim durur Annem teselli etti Atatürk'üm sen yokken

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10 KASIM

Ben hiç 10Kasım'a "Günaydın demem ki" Ben sensiz 23 Nisan'a Hoş geldin diyemem ki Seni özlesek bile Elden ne gelir ki Bir daha senin gibi Gelecek mi ne belli Bak 10 Kasım yine geldi Gözlerde yaşlar tükendi Aradan 78 yıl geçse bile Senin hatıran hiç bitmedi Sabahlar her zaman güzeldir Seni hatırlatmadıkça Günaydın denir ama 10 Kasım olmayınca

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Yine günlerden 10 Kasım geldi Sensiz bir yıl daha geçti. İlkelerinin bizimle yaşayacak İzninde hep bu ulus olacak. Yıllar geçip gidecek Fikirlerin hep sürecek Elbet bir gün, gün gelecek Bu ülke yükselecek gidecek.