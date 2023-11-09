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Eklenme tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 14:34

2-3 kıtalık kısa 10 Kasım şiirleri! Saygıyla anıyoruz

2-3 kıtalık kısa 10 Kasım şiirleri 10 Kasım Atatürk ile ilgili 4-5 kıtalık şiirler ve sözleri. Bundan tam 85 yıl önce Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu.

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