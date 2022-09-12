  • $18,2477
  • 18,5016
  • 1012.04
  • 3644.02

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 12:03

2022-2023 eğitim öğretim yılına bugün başladı! 19 milyon öğrenci ders başı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına bugün başladı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.