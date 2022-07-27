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Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:19

2022-2023 birinci dönem umre fiyatları açıklandı! Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 2022-2023 birinci dönem Hac ve Umre fiyatları için ilk açıklama geldi. Heyecanla beklenen haberin ardından kutsal topraklara gitmek için sabırsızlanan Müslümanlar şimdiden hazırlıklara başladı. İşte Diyanet işleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2022-2023 birinci dönem için açıkladığı umre fiyatları...

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