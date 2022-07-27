2022-2023 birinci dönem umre fiyatları açıklandı! Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu

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Son iki yıldır pandemi kısıtlamaları nedeniyle Suudi Arabistan'ın Türkiye üzerinde uyguladığı yasağın kalmasıyla birlikte hasret bitti. Hac ve Umre ibadetlerini gerçekleştirme şartlarını karşılayan Türk vatandaşları bu yıl kutsal topraklara kavuşmaya başladı.

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Bir sonraki dönem için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Diyanet işleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2022-2023 için birinci dönem Umre fiyatlarını Türk vatandaşlarıyla paylaştı.

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2022-2023 BİRİNCİ DÖNEM UMRE FİYATLARI

2022-2023 yılında Diyanet Organizasyonu ile Umre'ye gitmeyi tercih edenler;

1. Aşağıdaki tur programlarından kendine uygun olanı belirlemeli

2. O tura ait 'banka kodu'nu almalı

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3. Kodla birlikte giderek Diyanet'le anlaşmalı bankalardan birisine umre ücretini yatırmalı

4. Son olarak en yakın il ya da ilçe Müftülüklerine müracaat ederek veya e-devlet üzerinden umre kayıtlarını yaptırmalılar.

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1. DÖNEM UMRE TURLARI

A- BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ:

1. Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Koordinatörlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatıracaklardır.

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2. Ücretler Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Şubelerinden yatırılabilecektir.

3. Ücretini yatıran umre yolcuları İl/ilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabileceklerdir.

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4. Umre yolcusu 2022-2023 umre kayıt form dilekçesini 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edecektir.

5. Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport teslim edilecektir.

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6. Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Konjuge Meningokoksit Menenjit aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.

7. Umre yolcusu, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca alınan/alınacak tüm tedbir ve kurallara (aşı, pcr testi, karantina uygulaması, maske, mesafe, temizlik) uyacaktır.

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8. Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca istenen/istenecek aşı, Pcr test ücretleri yolcu tarafından karşılanacaktır.

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B- UMRE YOLCULARINA VERİLECEK HİZMETLER:

Mekke - Medine Otel Konaklama Yiyecek, İçecek Cidde - Mekke - Medine arası ulaşım Uçak Bileti Vize Alımı Mekke Servis Hizmeti Mekke ve Medine Ziyaret Yerleri

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C- UMRE YOLCULARINA VERİLECEK ESER VE MALZEMELER:

Kur'an-ı Kerim Umre Yolcusu Rehberi, Kutsal İklimde Dua, Tavaf ve Sa'y duaları Seyahat El Çantası Seccade Tespih ve Sırt Çantası Maske

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