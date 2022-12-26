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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 10:39

2 mağara ile 10 sığınak imha edildi! Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Serkan Ünsal-1 Operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 470 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

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