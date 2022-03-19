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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 10:39

1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen açılış töreninde 1 hafta boyunca geçişlerin ücretsiz yapılacağını söylemişti.

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