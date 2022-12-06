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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 6 Aralık 2022 Salı 11:29

1915 Çanakkale Köprüsü top mermisi figürlerine kavuştu! Her biri 75 ton ağırlığında

Çanakkale Boğazı'nda, Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürlerinin yerleştirilmesi çalışması tamamlandı.

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