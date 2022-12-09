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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2022 Cuma 17:08

19 yıl sonra Türkiye'de! 2003'te yurt dışına kaçırılmıştı

Anadolu'nın nadir örneklerinden olan ve 2003'te yurt dışına kaçırılan, 16'ncı yüzyıl eseri karo çini, Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde satışı durdurularak Türkiye'ye getirildi. Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'nde sergilenen çini, kısa süre sonra çalındığı yer olan Adana Seyhan Ulu Camii'ne gönderilecek.

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