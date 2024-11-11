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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 11:37

15 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyası! İşte merak edilenler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili merak edilen soruları cevapladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kampanyanın, İstanbul`da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve güvenli yerleşimleri sağlamak için başlatıldığı bildirildi.