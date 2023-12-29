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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 17:08

112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti! Sakatlanan futbolcunun sağlık durumunu sormak için aradılar

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar hem güldürdü, hem de 'pes' dedirtti. Her gün binlerce çağrıya cevap vererek acil vakalarda hayat kurtarıcı rol üstlenen Bayburt 112 Acil Çağrı Merkezi, 2023 yılında sayısız ihbar telefonu aldı. Ancak, duyarsız vatandaşların hatları meşgul etmesi, yardım bekleyen vatandaşlara yardım elinin uzatılmasına engel oluyor.

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