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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 09:49

110 polisle şafak vakti PKK/KCK operasyonu!

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 110 polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere 'koçbaşı' kullanılarak girildi. Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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