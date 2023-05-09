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Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 13:35

11 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak! Kız Kulesi'nin restorasyonu tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca özgün malzemeler kullanılarak restorasyonu tamamlanan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor.

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