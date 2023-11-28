11 İsrailli esir Kızılhaç'a teslim edildi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

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Bu gelişmeyle birlikte İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatında şu ana kadar 51 İsrailli serbest bırakılmış oldu.