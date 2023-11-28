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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 00:02

11 İsrailli esir Kızılhaç'a teslim edildi

Hamas, 11 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

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