  • $18,8672
  • 20,1799
  • 1117.06
  • 5026.83

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 16:59

1056 yataklı gemiye depremzedeler yerleştirilmeye başlanacak! Bakan Dönmez açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İskenderun Körfezi'ne gelen 1056 yataklı gemiye bugün itibarıyla depremzedelerin yerleştirilmeye başlanacağını bildirdi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.