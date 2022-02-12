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Eklenme tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:34

10 maddede 2022-YKS sınavı! İşte merak edilenler

YKS'ye giren adaylar için bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte, baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, yerleştirme işlemlerinde daha çok öğrenci için üniversite kapıları aralanacak.

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