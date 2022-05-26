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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 13:35

Zigana Tüneli'nde sona gelindi! Türkiye'nin en uzun tüneli olacak

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak olan 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli inşaatının yıl sonunda tamamlanması için çalışmalar gece gündüz sürüyor.

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