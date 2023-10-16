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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 12:35

Yüzde 99'u tamamlandı! Kayseri Havalimanı yeni terminal binası

Yapımı yaklaşık 3 yıldır devam eden Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının yüzde 99'u tamamlandı.

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