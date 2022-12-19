  • $18,6497
  • 19,793
  • 1074.19
  • 5373.37

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 16:47

Yüzde 95 su tasarrufuyla sebze yetiştiriyorlar! Yerin 30 metre altında

Artan nüfus ve iklim krizinin olumsuz sonuçlarına karşı yeni teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile özel sektör işbirliğinde İstanbul'da hayata geçirilen dünyanın en derinde kurulu ikinci dikey tarım merkezinde yüzde 95 su tasarrufuyla çeşitli sebzeler yetiştiriliyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.