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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 11:46

Yüzde 81'i tamamlanan! İstanbul Finans Merkezi'nde kiralamalar yakında başlıyor

İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) yüzde 81'i tamamlanırken, kısa süre içerisinde kiralamaların başlaması bekleniyor.

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