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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 13:17

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 145 metreyi aştı! Yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat

Artvin'in Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliği 145,30 metreye, depolanan su miktarı ise 608,31 milyon metreküpe ulaştı.

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