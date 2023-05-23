Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 145 metreyi aştı! Yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 145,30 metre oldu.

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DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Yusufeli Barajı ve HES'te su tutma işlemi kontrollü şekilde devam ediyor.