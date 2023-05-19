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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 10:11

Yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor! Bitlis'in beyaz altını

Türkiye'nin pomza madeni rezervinin yüzde 70'ine sahip olan Bitlis'te günde 250 kamyon beyaz altın ihraç edilirken, yıllık 3 milyar liralık bir ekonomik gelir elde ediliyor.

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