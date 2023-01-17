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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:39

Yerli gazda geri sayım başladı! 36 kilometrelik boru hattı tamamlandı

Hem denizde hem de karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen çalışmaların yanında BOTAŞ ekipleri de gazı ulusal sisteme bağlamak için hazır.

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