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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2023 Salı 11:33

Yapımı 3 ay sürüyor! Türkiye'den dünyanın her yerine gidiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı tek kadın bakır tel işleme sanatçısı unvanına sahip Sema Kansu, yapımı 3 ay süren 15 kilo ağırlığındaki Türk tipi savaş zırhları üretiyor. Bu zırhlarda yer alan motifleri modernize ederek bakırdan kostümler, takılar ve ev aksesuarları da üreten Kansu, Karşıyaka Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlerine zanaatini öğretiyor. Türkiye'de üretilen aksesuarlar dünyanın her yerinde sergileniyor.

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