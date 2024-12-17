Ücretsiz eğitim sunan özel meslek lisesi 'aranan eleman' yetiştiriyor

Bu liseden mezun olduklarında sektörde aktif olarak çalışabilecek bilgiye ulaştıklarını anlatan Uysal, şunları söyledi:





"Bu okulu tercih etme amacım, elektrik elektroniğe, yazılıma ilgi duymam ve bu alanda ilerlemek istemem. Benim gibi burada pek çok arkadaşımızın hedefi aslında mühendislik. Burada da bu mühendisliğin temellerini atıyoruz. Öğretmenlerimiz sağ olsunlar bizlerle çok ilgileniyorlar. Bize bu mesleği en ince ayrıntısına kadar öğretmeye çalışıyorlar. Burada öğrendiğimiz programlar, yazılımlar, uygulamalarla beraber sektörde çalışabilecek düzeye getiriliyoruz aslında. Hedefim mekatronik mühendisliği. Tabii ki bu şartlara göre değişebilir. Elektrik-elektronik, makine mühendisliğine de fikrim kayabilir. Zaten bizim alanımız bunların hepsinden birer parça taşıdığı için bu alanı tercih ettim."