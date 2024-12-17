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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 12:34

Ücretsiz eğitim sunan özel meslek lisesi 'aranan eleman' yetiştiriyor

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSBİ) yer alan ve öğrencilerin tam burslu olarak kabul edildiği Özel Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi firmalara aranan eleman yetiştiriyor.

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