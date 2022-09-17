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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 11:42

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu! Bakan Varank, ayçiçeği hasadına katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettiklerini belirterek, 'Türkiye'de yerli tohumculuk gelişti. Ayçiçeği ile başladık bunu mısır ve farklı stratejik ürünlerle devam ettireceğiz' dedi.

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