Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu! Bakan Varank, ayçiçeği hasadına katıldı

1 / 8

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlenen "Yerli ve Milli Ayçiçeği Hasadı" etkinliği Bakan Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

2 / 8

Varank, buradaki konuşmasında, Bakanlık olarak Türkiye'de AR-GE ve inovasyonun hamisi konumunda olduklarını belirterek, bağlı ve ilgili kuruluşlarla bu alanda destekler sağladıklarını anımsattı.

Bakanlığın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ajandasına yerel kalkınma projelerini aldığına işaret eden Varank, Trakya Kalkınma Ajansının destek verdiği önemli bir projenin neticelerinin de bu etkinlikte alınacağını vurguladı.

3 / 8

Varank, daha önce de Türkiye'de yerli ayçiçeği tohumu olduğuna değinerek, "Ama milli bir hibrit tohumu yoktu. Biz Trakya Kalkınma Ajansımız ile o bölgedeki firmaları, üniversiteyi, Tarım ve Orman Bakanlığımızı bir araya getirdik ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu üretmeyi başardık. Şimdi o ürettiğimiz tohumları çoğaltmanın faaliyetini burada gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

4 / 8

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, bölgedeki firmalar, dernekler ve üniversitenin katkılarıyla kurulan Trakya Tohum AŞ'nin ürettiği ilk tohumları burada çoğalttığını anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Bugün onların hasadını gerçekleştireceğiz. İnşallah burada yapacağımız hasat dekar başına 200 kilogramla Türkiye'de bir rekoru kırmış olacak. Bakanlık olarak bu tip projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'de yerli tohumculuk gelişti ama yerli ve milli tohumculuğun hala katetmesi gereken bir mesafe var. Ayçiçeği ile başladık bunu mısır ve farklı stratejik ürünlerle devam ettireceğiz. Bu ilk yerli ve milli hibrit tohumumuzun Ankara'da deneme üretimini yaptık, Rusya ve Sudan'da deneme üretimlerini yaptık. İnşallah buradan elde edilen tohumlar yurt dışına da ihraç edilecek. Türkiye'ye ciddi bir katma değer kazandıracak."

5 / 8

"Tarımdaki AR-GE'yi desteklemeye devam edeceğiz"

Varank, son dönemde yaşanan küresel gelişmelere işaret ederek, "Pandemi, savaşlar ve enerji kriziyle çalkalanan, türbülansa giren dünyada tarım ve gıdanın ne kadar stratejik olduğunu görerek Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle tarımı bu sene daha fazla el üstünde tuttuk ve Bakanımızın gayretleriyle çiftçimiz bu işten memnun." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımı desteklemeye devam edeceklerine dikkati çeken Varank, "Tarımdaki AR-GE'yi desteklemeye devam edeceğiz. Tarım yapmak yeterli değil, gıda endüstrisi bu işi katma değerli hale getiren endüstri. Burada da Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte sektörleri desteklemeye devam edeceğiz. Hepimiz haberlerde izliyoruz, Avrupa bu kışı nasıl çıkaracağını düşünürken biz Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamadan kışı atlatabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Varank, yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun hayırlı olmasını dilerken, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Bakanlar Varank ile Kirişci, ayçiçeği üretimi yapılan tarladaki biçerdöverin yanına geçti. Daha sonra iki bakan biçerdövere binerek Ar-Ge'si ve deneme üretimleri tamamen yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit tohuma sahip ayçiçeğinin hasadını yaptı. Bakanlar Varank ile Kirişci, hasat ettikleri ürünleri bir kavanozun içine koyarak imzaladı.

6 / 8

"Tarımdaki AR-GE'yi desteklemeye devam edeceğiz"

Varank, son dönemde yaşanan küresel gelişmelere işaret ederek, "Pandemi, savaşlar ve enerji kriziyle çalkalanan, türbülansa giren dünyada tarım ve gıdanın ne kadar stratejik olduğunu görerek Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle tarımı bu sene daha fazla el üstünde tuttuk ve Bakanımızın gayretleriyle çiftçimiz bu işten memnun." değerlendirmesinde bulundu.

7 / 8

Tarımı desteklemeye devam edeceklerine dikkati çeken Varank, "Tarımdaki AR-GE'yi desteklemeye devam edeceğiz. Tarım yapmak yeterli değil, gıda endüstrisi bu işi katma değerli hale getiren endüstri. Burada da Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte sektörleri desteklemeye devam edeceğiz. Hepimiz haberlerde izliyoruz, Avrupa bu kışı nasıl çıkaracağını düşünürken biz Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamadan kışı atlatabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Varank, yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun hayırlı olmasını dilerken, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakanlar Varank ile Kirişci, ayçiçeği üretimi yapılan tarladaki biçerdöverin yanına geçti. Daha sonra iki bakan biçerdövere binerek Ar-Ge'si ve deneme üretimleri tamamen yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit tohuma sahip ayçiçeğinin hasadını yaptı. Bakanlar Varank ile Kirişci, hasat ettikleri ürünleri bir kavanozun içine koyarak imzaladı.