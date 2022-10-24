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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 11:37

Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi! Faz-1 aşamasında sona doğru

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik projenin, DP 1 platformundaki 9 kuyunun faaliyete girmesiyle Faz-1 aşaması tamamlanmış olacak.

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