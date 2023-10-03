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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2023 Salı 12:39

Türkiye'nin en büyük feribotları! Yerli ve milli olarak imal edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde inşa edilerek 'İdris-i Bitlisi' ile 'Sultan Alparslan' adı verilen feribotlar, Van Gölü'nde özellikle yük taşımacılığını canlandırdı.

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