Türkiye'nin en büyük feribotları! Yerli ve milli olarak imal edildi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde inşa edilerek "İdris-i Bitlisi" ile "Sultan Alparslan" adı verilen feribotlar, Van Gölü'nde özellikle yük taşımacılığını canlandırdı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü olma özelliğine sahip Van Gölü'nde, taşımacılığı canlandırmak amacıyla uzunlukları 135 metre olan 2 feribot yaptırdı.

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Tatvan'daki tersanede tamamlanan 24 metre genişliğindeki 7 katlı feribotlarda, 2'şer kaptan köşkü ve her biri 125 metre olan toplam 500 metrelik yan yana 4 demir yolu, kafe ve restoran gibi birimler yer aldı.

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Her biri 2 bin ton yük ve 350 yolcu taşıma kapasitesine sahip feribotlar, eski feribotlardan daha fazla yük taşıma ve yüksek hızıyla Van Gölü üzerinden yapılan taşımacılığa ivme kattı.

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Van Gölü'ne 2018'de indirilerek seferlere başlayan feribotlarla, bugüne kadar gerçekleştirilen 1918 seferle, 91 bin 418 vagon, net 2 milyon 192 bin 631, brüt 4 milyon 2 bin 898 ton yük, 7 bin 243 yolcu ile 2 bin 734 araç taşındı.

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Tatvan Feribot İşletme Müdürlüğü iskelesinden feribotlara yüklenerek Van'a götürülen yük dolu vagonlar, Van'dan da yine trenlerle İran üzerinden Orta Asya ülkelerine gönderiliyor.

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Çevresindeki tarihi mekanlar, doğal güzellikler ile bölge turizminde önemli yer tutan Van Gölü, yolculara eşsiz manzarada seyahat imkanı da sunuyor.

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Van Gölü Feribot İşletme Müdürü Coşkun Gündüz, AA muhabirine, uzunlukları 135 metre olan feribotların Türkiye'nin en büyükleri olduğunu söyledi.

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Eskiden kullandıkları dört feribotun taşıdığı yükü şu anda bir feribotla taşıdıklarını anlatan Gündüz, "Gemilerimizde uzunlukları 125 metre olan 4 demiryolu var. Eski 4 geminin taşıdığı yükü şu anda bir gemimiz taşıyor. Her geminin taşıma kapasitesi 2 bin ton. İki gemiyi sefere çıkarttığımızda 4 bin ton yük götürmüş oluyoruz." dedi.

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Salgın döneminde yolcu sayısının azaldığını, yük miktarının arttığını belirten Gündüz, "383 seferle en fazla yükü 2020'de pandemi döneminde taşıdık. Sonra biraz düşüş oldu. 2022'de de 404 sefer yaptık. Eski gemiler 7, bunlar ise 50 vagon taşıma kapasitesine sahip. Türkiye'nin en büyük feribotları, yerli ve milli olarak imal edildi. Gemilerimizin 350 yolcu taşıma kapasitesi var ancak yolcu gemisi değil." diye konuştu.

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Tatvan'dan feribota yüklenerek Van'a gönderilen yük dolu vagonların, trenle İran üzerinden Orta Asya ülkelerine götürüldüğünü anlatan Gündüz, "Yüklediğimiz vagonları Van'dan tren alıp götürüyor. Bu gemilerin yapılmasıyla daha çok yük taşıdık. Gemiler kolaylık sağladığından yük beklemiyor, bekletmemek için de elimizden geleni yapıyoruz. Önceden yükler 15-20 gün bekliyordu. Aşırı yük olsa bile iki gemiyi sefere çıkartarak kolaylıkla taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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