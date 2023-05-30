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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 12:56

Türkiye'de bir ilk! Artık kendimiz üreteceğiz

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jeotermal sebze ve meyve kurutma tesisinden sonra ikinci doğal fabrika kuruluyor. Doğal fabrikada Yağcıbedir Halıları için doğal kök boya üretilecek. 3 bin yıllık kültür ve coğrafi işareti Sındırgı Belediyesi'ne ait Yağcıbedir halılarında kullanılan doğal kök boyalarından esinlenilerek başlatılan kök boya projesi tekstil atölyesi ile geliştirilerek geleceğe yön verecek, doğal üretimin ve kadın istihdamını arttıracak bir proje olarak tamamlanmak üzere.

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