  • $18,5039
  • 18,1433
  • 988.219
  • 3179.99

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi 10:51

Tüketicilerle ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi! İşte detaylar

Ticaret Bakanlığı'nın tüketicilerle ilgili yeni düzenlemesi yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birçok başlıkta tüketici lehine değişiklik getiriyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.