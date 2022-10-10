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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 11:17

TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları bugün başlıyor! İşte gereken şartlar

'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlıyor. 7 Kasım'a kadar sürecek başvurularda 18 yaşını doldurmuş olma şartı da aranıyor.

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