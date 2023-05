Togg'lar sahiplerine kavuşuyor! TIR'larla İstanbul'a getirildiler

6 / 12



Togg'un Gebze'deki yerini de ziyaret ettiğini anlatan Taş, "Araba on numara, sıkıntı yok. Vatana millete hayırlı olsun. Bu araba yerli ve milli bir araç. Gelmiyor diyenler, kahveden eve, evden kahveye giden insanlar. Togg'lar geliyor. Yeterli sayıda gelmiyor o da zamanla olabilecek bir şey. Ben her yerde görüyorum. Vatanını seven herkes bundan gurur duymalı. Gurur duyulmayacak bir şey mi? Gurur duyulmayacak bir şey olsa ben şimdi burada olmazdım. Karşı görüşlü, olmama rağmen bu aracı çok sevdim. Araç gerçekten araç." şeklinde konuştu.