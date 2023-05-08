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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 15:26

Togg'lar sahiplerine kavuşuyor! TIR'larla İstanbul'a getirildiler

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un T10X modelleri, sahiplerine teslim edilmek üzere Zeytinburnu'ndaki Togg Deneyim Merkezi'ne gelmeye devam ediyor. Yedi Mavi AVM'deki Togg Deneyim Merkezi'ne, 12 adet Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, tırlarla getirildi.

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