Togg'lar sahiplerine kavuşuyor! TIR'larla İstanbul'a getirildiler

Yedi Mavi AVM'deki Togg Deneyim Merkezi'ne, 12 adet Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, tırlarla getirildi.
Tırlardan indirilen araçlar, Togg Deneyim Merkezi önündeki otoparka indirildi. Araçların, randevu sistemiyle sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Deneyim merkezini ziyaret eden vatandaşlar, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i detaylı şekilde inceleyerek araç hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor.
Togg'u görmeye gelen vatandaşlardan Erkan Taş, Togg'u çok beğendiğini ve gurur duyduğunu söyledi.
Togg'un Gebze'deki yerini de ziyaret ettiğini anlatan Taş, "Araba on numara, sıkıntı yok. Vatana millete hayırlı olsun. Bu araba yerli ve milli bir araç. Gelmiyor diyenler, kahveden eve, evden kahveye giden insanlar. Togg'lar geliyor. Yeterli sayıda gelmiyor o da zamanla olabilecek bir şey. Ben her yerde görüyorum. Vatanını seven herkes bundan gurur duymalı. Gurur duyulmayacak bir şey mi? Gurur duyulmayacak bir şey olsa ben şimdi burada olmazdım. Karşı görüşlü, olmama rağmen bu aracı çok sevdim. Araç gerçekten araç." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un T10X modelleri, sahiplerine teslim edilmek üzere Zeytinburnu'ndaki Togg Deneyim Merkezi'ne gelmeye devam ediyor.
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un T10X modelleri, sahiplerine teslim edilmek üzere Zeytinburnu'ndaki Togg Deneyim Merkezi'ne gelmeye devam ediyor.
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un T10X modelleri, sahiplerine teslim edilmek üzere Zeytinburnu'ndaki Togg Deneyim Merkezi'ne gelmeye devam ediyor. Togg'u görmeye gelen vatandaşlardan Erkan Taş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un T10X modelleri, sahiplerine teslim edilmek üzere Zeytinburnu'ndaki Togg Deneyim Merkezi'ne gelmeye devam ediyor. Togg'u görmeye gelen vatandaşlardan Alperen Gökhan Özlen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un T10X modelleri, sahiplerine teslim edilmek üzere Zeytinburnu'ndaki Togg Deneyim Merkezi'ne gelmeye devam ediyor. Togg'u görmeye gelen vatandaşlardan Taner Tayfur, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.