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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 11:22

Togg Üst Yöneticisi Karakaş'tan sevindiren açıklama! 'Günlük 80 araç çıkarabilecek teknik olgunluğa geldik'

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, 'Şu ana kadar 170'e yakın aracımızı teslim ettik ve bu teslimatları yaparken şunu da düşünmemiz lazım; bize ilk siparişleri vermiş Devlet Malzeme Ofisi var, dolayısıyla o siparişler çerçevesinde teslimatları yapıldı ve daha sonra deneyim merkezleri oluşturduk ve sizlere, kullanıcılarımıza göstermek üzere onların kullanımı için araçlarımızı hazırladık.' dedi.

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