Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat ve gramaj denetimi

Tan, bu ürünlerin satışının yapıldığı kafeterya, restoran ve lokantalarda tarife ve fiyat listelerinde döner ve iskender için pişmiş etin, hamburger için pişmiş köftenin gramaj bilgilerine tarife ve fiyat listesinde yer verilip verilmediğinin incelendiğini belirterek, "Tarife ve fiyat listelerinde eksiklik olduğu durumda tutanak tutarak idari ceza uyguluyoruz." dedi.