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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2024 Perşembe 15:12

Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat ve gramaj denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'daki bazı işletmelerde haksız fiyat, gramaj ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Ekipler öncelikle marketlerdeki ürünlerde etiket olup olmadığını kontrol ederken reyonlarda inceleme yaptı.

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