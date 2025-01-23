Tekirdağ'da üretiliyor! Parçaları 10 ülkeye ihraç ediliyor

2011 yılında 75 metrekarelik alanda biçerdöver parçaları üretmek için kurulan firma, yıllar içerisinde kapalı alanını 5 bin metrekareye, çalışan sayısını 50'ye yükseltti.
Türkiye'de üretilen biçerdöver parçalarının son derece kaliteli olduğunu anlatan Kırbıyık, "Fabrikamızda üretilen biçerdöver tablaları ve yedek parçalarla hem iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de yurt dışına satıyoruz." dedi.
Tekirdağ'ın Avrupa'ya açılan bir kapı konumunda olduğuna dikkati çeken Kırbıyık, şöyle konuştu:
"Tarıma ve çiftçilerimize teknolojinin getirdiği esaslar doğrultusunda çalışıyoruz. Yurt içinden birçok şehirden talepleri karşılıyoruz. Tekirdağ, liman ve demir yollarına yakınlığıyla büyük avantaja sahip. Dünyanın her yerine kolaylıkla makinelerimizi ulaştırıyoruz. Şu an Fransa, Yunanistan ve Polonya başta olmak üzere Sırbistan, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Özbekistan, Azerbaycan'a ihracat yapıyoruz. Bu sayıyı daha da artırmak için çaba sarf ediyoruz."