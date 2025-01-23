Tekirdağ'da üretiliyor! Parçaları 10 ülkeye ihraç ediliyor

Tekirdağ'ın Avrupa'ya açılan bir kapı konumunda olduğuna dikkati çeken Kırbıyık, şöyle konuştu:





"Tarıma ve çiftçilerimize teknolojinin getirdiği esaslar doğrultusunda çalışıyoruz. Yurt içinden birçok şehirden talepleri karşılıyoruz. Tekirdağ, liman ve demir yollarına yakınlığıyla büyük avantaja sahip. Dünyanın her yerine kolaylıkla makinelerimizi ulaştırıyoruz. Şu an Fransa, Yunanistan ve Polonya başta olmak üzere Sırbistan, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Özbekistan, Azerbaycan'a ihracat yapıyoruz. Bu sayıyı daha da artırmak için çaba sarf ediyoruz."