Haberler
  • $35,6481
  • 37,2097
  • 3153.27

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 13:00 |

Tekirdağ'da üretiliyor! Parçaları 10 ülkeye ihraç ediliyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, ürettiği biçerdöver parçalarını Fransa, Yunanistan ve Polonya başta olmak üzere 10 ülkeye ihraç ediyor.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.