Tarım Kredi'de yüzde 50'ye varan indirim kampanyası! Pirinç, peynir, çay ve yağ yarı fiyatına

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde birçok üründe yüzde 50'ye varan indirim yapılacak. 81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimli fiyatlara ek olarak yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.
Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek. İşte Tarım Kredi'de yüzde 50 indirimle satılacak ürünler
İndirimler; Süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.
Kampanya kapsamında; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kâğıt peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.
İşte Tarım Kredi marketlerinde indirimli satılacak bazı ürünlerin fiyatları
Elit toz çamaşır deterjanı 5 kg 115,90 TL
TK dana kıyma dondurulmuş 400 gr 94,90 TL
TMO fındık yağı 4 L 300 TL