Tarım Kredi'de yüzde 50'ye varan indirim kampanyası! Pirinç, peynir, çay ve yağ yarı fiyatına

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Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde birçok üründe yüzde 50'ye varan indirim yapılacak. 81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimli fiyatlara ek olarak yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

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Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek. İşte Tarım Kredi'de yüzde 50 indirimle satılacak ürünler

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Tarım Kredi indirim kampanyası 16 Ekim 2023 tarihinde başlayıp, 2 Kasım'a kadar devam edecek.

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İndirimler; Süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.

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Kampanya kapsamında; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kâğıt peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

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İşte Tarım Kredi marketlerinde indirimli satılacak bazı ürünlerin fiyatları Elit toz çamaşır deterjanı 5 kg 115,90 TL TK dana kıyma dondurulmuş 400 gr 94,90 TL TMO fındık yağı 4 L 300 TL

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Bakpiliç bütün piliç dondurulmuş kg 56,90 TL

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Elit sıvı sabun 4 L 59,90 TL

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TK kültürlü beyaz peynir 1000 g 105 TL