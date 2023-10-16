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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 16:29

Tarım Kredi'de yüzde 50'ye varan indirim kampanyası! Pirinç, peynir, çay ve yağ yarı fiyatına

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, temel ihtiyaç ile temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirime gidiyor. Tarım Kredi İndirim kampanyasını duyan vatandaşlar erken saatlerde marketlere akın etti. Temel Gıda, manav ve temizlik ürünlerini kapsayan İndirim kampanyası 2 Kasım'a kadar devam edecek.

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