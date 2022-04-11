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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 16:50

Tamamen yerli teknolojiyle üretildi! Elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkacak

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) yeşil kalkınma devrimine karbon emisyonunu azaltarak katkı sağlayacağını bildirdi.

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