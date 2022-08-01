Tahıl sevkıyatı başladı! İşte gemilerin ilk görüntüleri

Milli Savunma Bakanlığı`ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar`ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30'da Odesa Limanı`ndan hareket ettiği belirtildi.

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Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan`a gideceği bildirilen açıklamada, "22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan `Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi` belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" sözleri yer aldı.