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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 16:26

Tahıl sevkıyatı başladı! İşte gemilerin ilk görüntüleri

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini açıkladı.

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