  • $18,624
  • 18,5299
  • 991.436
  • 4074.33

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2022 Salı 14:36

Tahıl koridoru için gelen gemiler İstanbul çevresinde bekliyor! Dron ile havadan görüntülendi

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Ukrayna anlaşmaya tek taraflı devam edeceğini açıkladı. Ukrayna'dan yola çıkan ve İstanbul Boğazı açıklarında bekleyen gemiler İstanbul Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek. Boğazda bekleyen ve aralarında tankerlerin de bulunduğu kuru yük gemileri, dron ile havadan görüntülendi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.