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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 11:32

Son 42 yılın en kötü sezonu! Suni karlama yapıldı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi son 42 yılın en durgun dönemini geçiriyor. Kar yağmadığından dolayı Kartalkaya'da yalnızca yapay kar üretilen pistlerde turistler kayak yapabiliyor. Otellerde yüzde 20 oranında doluluk yaşanıyor.

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