Son 42 yılın en kötü sezonu! Suni karlama yapıldı

Bolu'nun en yüksek rakımlarında bulunan Kartalkaya, son 42 yılın en kötü dönemini geçiriyor.

Yüzde 20 oranında doluluk yaşayan oteller ise bir an önce Bolu'ya kar yağmasını bekliyor.

Kartalkaya'da tüm otel pistlerinin birleşmesinden dolayı yapay karla yapılan kayak pistinde tüm otellerin müşterileri kayak yapma şansı buluyor.

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Ergül, ''Kartalkaya benim bildiğim son 42 yılın en kötü sezonunu yaşıyor. 25 pist olan yerde 10-12 tane pist açık. Açık olanlarda da keyifli bir kayak yok.'' dedi.