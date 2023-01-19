Son 42 yılın en kötü sezonu! Suni karlama yapıldı

Bolu'da kar yağmadan geçen ocak ayı, Kartalkaya'yı vurdu. Kar yağmamasından dolayı kayak pistlerinin çoğu kapalıyken yalnızca yapay kar üretilen kayak pistlerinde vatandaşlar kayak yapabiliyor.
Kartalkaya'da tüm otel pistlerinin birleşmesinden dolayı yapay karla yapılan kayak pistinde tüm otellerin müşterileri kayak yapma şansı buluyor.
''SON 42 YILIN EN KÖTÜ SEZONUNU YAŞIYOR''
Otellerde istenilen doluluk oranı yakalanamazken Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, Kartalkaya'ya çok az kar yağdığını dile getirdi.
Ergül, ''Kartalkaya benim bildiğim son 42 yılın en kötü sezonunu yaşıyor. 25 pist olan yerde 10-12 tane pist açık. Açık olanlarda da keyifli bir kayak yok.'' dedi.