ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Elektrikli ev aletleri, Beyaz Eşya, Bebek Tekstil ve Bebek Bakım Ürünleri, Bebek Mobilyaları ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 18 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda yer alan ürünler; Altus No-Frost Kombi Tipi Buzdolabı 18499 TL, Altus 4 Programlı 13 Kişilik BUlaşık Makinesi 8299 TL, Fujiplus 12000 BTU İnverter Beyaz Klima 13999 TL fiyatla satışa sunulacak.
ŞOK 18 Ekim aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; Altus 55″ UHD 4K Ultra HD Smart Led Tv 12799 TL, Altus 50″ UHD 4K Ultra HD Smart Led TV 11499 TL, Altus 43″ UHD 4K Ultra HD Smart Led TV 9499 TL, Arzum Teablend Çay Makinesi 999 TL fiyatla yer alıyor.
Bu hafta ŞOK'ta; Bebeland Bebek Bezi Çeşitleri 225 TL, Bingo 1440 ml Soft Konsantre 66,80 TL, Vernel 1440 ml Max 64,70 TL, Vernel 3 Litre Gülün Büyüsü 63 TL, Elidor 265 ml Bakım Kremi 65,50 TL, Elidor 150 ml Saç Güzelleştirici Krem 71,50 TL, Elidor 80 ml Saç Bakım Kremi 83,50 TL, Tocca Kadın Toka Çeşitleri 34,90 TL, Cif Krem 750 ml 2'li Paket 71,90 TL, Moun Amour Mascara 37,90 TL'den satışa sunulacak.