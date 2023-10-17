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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 14:11

ŞOK 18 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 18 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde elektronik ve beyaz eşyalar dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta; Bebek Mobilyaları, Bebek Tekstil ve Kişisel Bakım ürünleri yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

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