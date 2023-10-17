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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Elektrikli ev aletleri, Beyaz Eşya, Bebek Tekstil ve Bebek Bakım Ürünleri, Bebek Mobilyaları ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 18 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu