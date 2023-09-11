ŞOK 13 Eylül 2023 kataloğu: Şok'ta bu çarşamba neler var?
ŞOK market 13 Eylül kataloğu merakla araştırılıyor. ŞOK her hafta çarşamba ve cumartesi günleri için aktüel ürünler kataloğunu yayınlıyor. Bu hafta ŞOK'ta Sinbo 8604 Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1499 TL, 5 bar buhar gücüne sahip, yapışma kaplama tabana sahip Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2499 TL, Kesintsiz buhar, 1500 watt güce sahip olan, kilitli açma kapama düğmeli Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL fiyatla raflardaki yerini alacak...