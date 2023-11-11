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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 13:42

Sivas'ta 200 yıllık tuzladan çıkarılıyor! İç ve dış piyasaya gönderiliyor

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde üretilen yaklaşık 1500 ton doğal kaynak tuzu iç ve dış piyasada satılıyor.

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