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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 11:38

Sivas'ın su sorununu çözecek proje! Yüzde 95'i tamamlandı

Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan isale hattı çalışmalarının yüzde 95'inin tamamlandığı bildirildi.

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